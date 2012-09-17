《中国报摘》--其他报纸重要消息9月17日

**上海证券报**

--今日起,全球首只可交收人民币期货将在港交所旗下衍生产品市场开始交易.分析人士预期,在美国出台新一轮量化宽松政策(QE3)的背景下,市场对人民币未来走势的分歧进一步加大,预计新推出的人民币期货要比预期中受欢迎.

**第一财经日报**

--首只双币交易REITs拟登陆新加坡.房地产信托基金管理公司ARA Asset Management Limited近日发布公告称,新加坡证券交易所已经批准了公司旗下Dynasty REIT的上市申请,将会以人民币和新加坡元的双币形式上市.

**人民日报**

--中国外交部表示,中国政府决定向《联合国海洋法公约》设立的大陆架界限委员会提交东海部分海域200海里以外大陆架划界案.国家海洋局相关技术准备工作已基本就绪.

--商务部部长助理房爱卿称,中国消费仍处高速增长区间,但收入分配制度、社会保障体系有待完善,是制约消费增长的主要瓶颈.

--署名钟声的文章称,在钓鱼岛问题上,中国有和日本打"遭遇战"的信心,也有打"持久战"的准备.不管任何形式的斗争,日本都不可能占任何便宜,都不可能蒙混过关.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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