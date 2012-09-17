版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 08:18 BJT

〔韩国股市〕连涨三日后小幅低开,三星电子下滑

路透首尔9月17日电---韩国股市周一小幅低开,上周五曾录得连续第三日上涨,当时并触及五个月高点.

三星电子(005930.KS)周一盘初下滑0.2%,之前该公司在另一轮针对苹果的专利诉讼中再次失败.[ID:nSB1780052]

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11盘初下跌0.06%至2,006.44点.(完)

--编译 侯向明;审校 张荻

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐