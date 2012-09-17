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货币新闻 | 2012年 9月 17日 星期一 08:46 BJT

〔新加坡数据〕8月经季调非石油类出口较前月减少9.1%,预估减少1.8%

路透新加坡9月17日电---新加坡国际企业发展局(IES)周一公布:

* 8月经季节调整后的非石油类出口较前月减少9.1%(路透调查为减少1.8%)

* 8月非石油类出口较上年同期减少10.6%(路透调查为减少4.0%)

月份 较前月(%) 较上年同期(%)

(经季节调整)

8月 -9.1 -10.6

7月 -3.6 5.7*

6月 6.7 6.5*

5月 -2.2 3.1

4月 6.4 1.7

3月 -16.8 -4.3

2月 7.1 30.3

*为修正值.(完)

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--编译 王兴亚;审校 戴素萍

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