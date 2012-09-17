〔新加坡数据〕8月经季调非石油类出口较前月减少9.1%,预估减少1.8%

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透新加坡9月17日电---新加坡国际企业发展局(IES)周一公布:
* 8月经季节调整后的非石油类出口较前月减少9.1%(路透调查为减少1.8%)
* 8月非石油类出口较上年同期减少10.6%(路透调查为减少4.0%)
月份 较前月(%) 较上年同期(%)
(经季节调整)
8月 -9.1 -10.6
7月 -3.6 5.7*
6月 6.7 6.5*
5月 -2.2 3.1
4月 6.4 1.7
3月 -16.8 -4.3
2月 7.1 30.3
*为修正值.(完)
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--编译 王兴亚;审校 戴素萍
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选