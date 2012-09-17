版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 08:54 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比或下探9500,因NDF下跌和出口商抛售

0031GMT

* 美元/印尼卢比或下探9500,因无本金交割远期外汇(NDF)下跌,市场警惕出口商进一步抛售

* 上周五外汇市场在9510-9575区间波动,收报9510

* 隔夜纽约市场NDF震荡区间为9450-9500,收报9450-9480

* 美元/印尼卢比现汇日内或在9480-9410区间交投.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐