〔中国公开市场〕一级交易商仍可同时申报正/逆回购需求--业内人士

路透北京9月17日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天和28天,正回购期限为28天及91天.

自6月末以来,央行公开市场一直仅通过逆回购调节市场流动性,逆回购操作品种目前为七天、14天及28天.但近一个月来一直进行的14天期品种自上周四暂停,取而代之的则是28天期逆回购的重启,为2002年12月31日以来首现.

上周央行公开市场共进行了1,320亿元的逆回购操作,当周净回笼80元.逆回购期限包括七天、14天及28天,最近一次中标利率分别为3.35%、3.45%和3.60%.[ID:nSB1776006][CN/MMTCN]

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作. (完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]