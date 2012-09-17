〔离岸人民币〕印度ICICI银行正在市场发行第二笔点心债--IFR

路透9月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，印度ICICI银行(ICBK.NS)正在市场发行第二笔点心债，该三年期离岸人民币交易最新指导利率为4.9%，较早时指导利率在5.1%区域。汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为此项融资的联席簿记管理行。发行人为ICICI新加坡分行。

前几天，市场传言称有银行在为ICICI筹措坡元债券，据悉利率为3.5%。不过随着ICICI坚持发行人民币债券，坡元债券似乎已不再有吸引力。

此次融资非常有可能达到基准规模，因该交易初步得到非常好的反应。最终筹资规模料会高于ICICI银行香港分行今年3月发行的2.1亿元人民币、票息为4.625%的三年期人民币存款证。当时,那笔交易是印度银行首次参与离岸人民币市场。目前该债二级市场上的报价为4.858%／4.75%。

穆迪给予ICICI的新债券Baa2的评级。该项债券将在新加坡交易所上市。另外标准普尔给予ICICI银行本身的债信评级是BBB－。(完)

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