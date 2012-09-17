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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 08:59 BJT

〔芝加哥期市〕小麦期货下跌逾1%,受投资者获利了结拖累

路透悉尼9月17日电---美国小麦期货周一盘初下跌超过1%,受交易员获利了结拖累.大宗商品上周强劲攀升,因冀望美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出新一轮刺激措施后全球粮食需求更为旺盛.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月小麦合约WZ2下滑1.03%,报每蒲式耳9.14-3/4美元.该合约上周五触及五周高位,收高2.47%.

11月大豆合约SX2跌0.6%,至每蒲式耳17.28-1/2美元.上日扬升0.47%.

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