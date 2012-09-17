〔芝加哥期市〕小麦期货下跌逾1%,受投资者获利了结拖累

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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路透悉尼9月17日电---美国小麦期货周一盘初下跌超过1%,受交易员获利了结拖累.大宗商品上周强劲攀升,因冀望美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出新一轮刺激措施后全球粮食需求更为旺盛.
芝加哥期货交易所(CBOT)-12月小麦合约WZ2下滑1.03%,报每蒲式耳9.14-3/4美元.该合约上周五触及五周高位,收高2.47%.
11月大豆合约SX2跌0.6%,至每蒲式耳17.28-1/2美元.上日扬升0.47%.
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。