《路透精英汇》家得宝加大在华网络销售攻势

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约9月14日电---全球最大家居修缮用品零售商家得宝(HD.N)已开始在中国的京东商城销售产品，并正寻求与其他电商网站合作的机会。

家得宝首席财务官Carol Tome周五在路透零售和消费者精英汇上表示，家得宝意识到大型门店模式不合适中国市场。

她说：“我们意识到，我们的模式未能满足中国消费者的需求。”

中国消费者与家得宝在美国、墨西哥或加拿大等其他市场的消费者不同，他们不属于工程导向型。

家得宝一般偏重“自己动手做”模式，而中国的消费者则更喜欢请装修队帮其完成改造和修缮工作。如何适应中国市场对家得宝一直是个挑战。

家得宝于2006年底通过收购家世界(Home Way)首度踏入迅速成长的中国市场。

家得宝目前计划侧重走网络路线来吸引中国消费者。

Tome表示，家得宝与京东商城的合作已有大概十天，目前该公司还正在与阿里巴巴旗下的天猫进行磋商。（完）