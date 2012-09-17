《新兴市场重要经济事件预告》--9月17日-9月24日

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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9月17日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)全体大会(至9月21日).
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(至9月18日).
新德里--印度央行发表季度中期货币政策检视报告(0530).
9月18日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(料不宣布利率决定).
河内--德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)访问越南(至9月19日).
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(最后一日).
比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第一日).
9月19日(三)
法兰克福--欧洲央行会议,没有利率决议宣布(至9月20).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)韩国会议(至9月20日).
比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第二日).
9月20日(四)
法兰克福--欧洲央行会议,没有利率决议宣布(最后一日).
法兰克福--欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)会议.
曼谷--德国经济部长罗斯勒访问泰国.
巴西利亚--巴西、南非、印度和中国基础四国(BASIC)第12次部长级会议(至9月21日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)韩国会议(最后一日).
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300).
9月21日(五)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)全体大会(最后一日).
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
9月23日(日)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行副总裁会议(至9月24日).
9月24日(一)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行副总裁会议(最后一日).
耶路撒冷--以色列央行公布利率决议.
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(至9月25日).
罗安达--安哥拉央行召开货币政策委员会会议.
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王兴亚
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。