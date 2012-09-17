〔欧洲政经〕希腊可再得到"数周"时间以达成纾困要求目标--奥地利财长

路透维也纳9月16日电---奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)在一家报纸周日发表的专访中表示,希腊将会再得到"几周"时间来满足国际援救计划所要求的条件,但不会得到更多纾困资金.

她还表示,西班牙银行业所需的纾困资金,可能远远低于最初设定的最高1,000亿欧元(1,315亿美元)这个数字.

费克特在接受奥地利报纸Der Standard的采访时表示,再给予希腊一到两年时间,使之满足纾困计划的要求,这一想法显然已行不通,因此希腊政府不得不加快财政改革.

"有一种设想是再给(希腊)几周时间,"报纸援引她的讲话称,"目前讨论的只是短期推迟而已."

在由Oesterreich报纸进行的另外一次专访中费克特被问到,希腊当局是否能得到债务延期,她回答:"是的.我们仍在等待三方国际贷款人的报告,希腊也还需要让一些事情回到正轨上来,但我们将会在不增加成本的基础上提供债务延期."

Der Standard在采访中还问及西班牙的情况,费克特称,对西班牙银行业的压力测试将确定每家银行需要多少资金来重组资本.

"我们听说所需资金远远低于1,000亿,"她说.在谈及会比该水准低多少时,她说:"大约600亿欧元吧".(完)