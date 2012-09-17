〔新西兰经济〕未来三年增速或温和,因全球风险抵消震后重建效应--调查

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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路透惠灵顿9月17日电---新西兰经济研究所(NZIER)周一公布的调查显示,未来三年新西兰经济料将以温和步伐成长,因全球风险升高和本币汇率居高不下,抵消了坎特伯雷地震重建工作带来的提振.
NZIER调查显示,2012财年新西兰经济平均增速料为2.4%,高于6月预估的2.2%.
但分析师将截至2014年3月止的2013财年经济成长前景从3.1%下调到2.9%.
"预估的主要变数是震后重建工作的时机和全球经济与出口前景,"NZIER说.
去年6.3级强震后的重建工作料将于今年或明年提速,重建规模料为200亿新西兰元.
NZIER这项调查访问了10家投资和交易银行以及新西兰央行和财政部,结果反映出经济缓步复苏与薪资温和上升的前景.
此外,调查还显示,全球风险升高导致全球需求和出口放软.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李婷仪/隋芬
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