〔加元汇率〕加拿大财长费海提称,干预汇市压低加元的效果有限

路透多伦多9月15日电---加拿大财长费海提在周六刊登的一篇专访中称,干预外汇市场压低持续攀升的加元/美元汇价的效果可能有限,因汇率通常反映一国的基本面.

费海提向加拿大环球邮报表示,如果加拿大政府和央行都同意干预汇市,他与加拿大央行对于可能采取什么措施意见一致.

"现实情况是,无论我们做什么,都只会产生短期的温和影响.这些都是临时措施,"报导援引费海提称.

"它们不会长期影响一国货币的价值,汇价在很大程度上取决于该国经济的基本面.而加拿大的基本面相对较为稳健."(完)