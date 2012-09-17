〔加元汇率〕加拿大财长费海提称,干预汇市压低加元的效果有限

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透多伦多9月15日电---加拿大财长费海提在周六刊登的一篇专访中称,干预外汇市场压低持续攀升的加元/美元汇价的效果可能有限,因汇率通常反映一国的基本面.
费海提向加拿大环球邮报表示,如果加拿大政府和央行都同意干预汇市,他与加拿大央行对于可能采取什么措施意见一致.
"现实情况是,无论我们做什么,都只会产生短期的温和影响.这些都是临时措施,"报导援引费海提称.
"它们不会长期影响一国货币的价值,汇价在很大程度上取决于该国经济的基本面.而加拿大的基本面相对较为稳健."(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选