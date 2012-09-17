〔巴西利率〕财长曼特加称2013年无需升息,因通胀受控--报纸

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透里约热内卢9月16日电---巴西财长曼特加对报纸表示,该国在2013年无需升息,因为通胀受到控制.
在报纸Estado de S. Paulo周一发表的报导中,曼特加表示,虽然巴西2012年底的年化经济增长率将达到4%,但消费者物价仍将受控.
"没必要上调利率."报导引述曼特加的话称,"通胀受到控制."
不过他表示,经济增长加快并不足以帮助2012年全年的国内生产总值(GDP)增长率超过2%.
报导称,巴西政府在9月11日公布一项计划中,打算将工业和居民用电价格调降最多28%.此举将最多拉低通胀率1个百分点,并缓和经济升温导致的物价上涨压力.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选