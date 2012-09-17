〔巴西利率〕财长曼特加称2013年无需升息,因通胀受控--报纸

路透里约热内卢9月16日电---巴西财长曼特加对报纸表示,该国在2013年无需升息,因为通胀受到控制.

在报纸Estado de S. Paulo周一发表的报导中,曼特加表示,虽然巴西2012年底的年化经济增长率将达到4%,但消费者物价仍将受控.

"没必要上调利率."报导引述曼特加的话称,"通胀受到控制."

不过他表示,经济增长加快并不足以帮助2012年全年的国内生产总值(GDP)增长率超过2%.

报导称,巴西政府在9月11日公布一项计划中,打算将工业和居民用电价格调降最多28%.此举将最多拉低通胀率1个百分点,并缓和经济升温导致的物价上涨压力.(完)