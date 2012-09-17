《中国待发行主板新股一览表》--9月17日

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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路透北京9月17日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表: ----------------------------------------------------------------------------------------- 审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人 7月27日 慈铭健康体检 4,000 17,549 海通证券 6月20日 太平洋石英股份 5,595 51,435 中信证券 6月20日 晶方科技 6,317 66,736 国信证券 5月21日 中材节能 不超过10,900 100,950 光大证券 5月18日 应流机电 10,667 ~ 国元证券 5月16日 纽威阀门 不超过 12,000 83,920 中信建投 5月 9日 贵人鸟股份 不超过 10,000 ~ 瑞银证券 5月 4日 中邮速递 不超过400,000 997,832 中信证券 2011年11月25日 乔丹体育 11,250 106,424 中银国际 8月29日 陕煤股份 不超过200,000 1,725,100 中金公司 中银国际 注: 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书. * 表示新增.(完) 欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN] --整理 尹嫄婷; 审校 黄凯
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。