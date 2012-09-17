中国多地爆发反日抗议活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/成都9月16日电（记者 Michael Martina/Terril Yue Jones）---中国北京和其他多个城市周末爆发抗议活动，抗议者包围日本使馆，投掷石块、鸡蛋和瓶子，并冲击警戒线。日本首相野田佳彦呼吁中国政府确保在华日本公民和财产安全。

周日在深圳抗议活动中，警方动用催泪瓦斯、水柱和胡椒喷雾。

抗议者袭击了一家日本百货商店，抢夺警察盾牌和头盔。一名抗议者脸上带着血迹，至少一名警察被花盆砸中。

至少五个城市出现抗议者冲击商铺和袭击日本车以及餐馆的行为。日本放送协会(NHK)报导称，周六，在青岛，抗议者冲进一些日本人经营的工厂。

NHK还表示，抗议至少蔓延至72座城市。

日本首相野田佳彦在NHK的一个谈话节目中表示，“很遗憾，这攸关日本国民和日本企业的安全。我希望中国政府保护他们的安全。”（完）