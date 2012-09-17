〔印度经济〕印度央行周一预计将维持利率不变

路透孟买9月17日电---印度虽然推出一系列早该出台、旨在支撑政府财政的改革措施,但不大可能换来央行马上降息.印度央行周一预计将维持利率不变,继续抗击通胀.

印度为刺激放缓的经济,决定向外资开放超市和航空公司,上调柴油价格,并宣布计划出售四家国有企业的股权.

这些改革措施旨在控制激增的财政赤字,避免国家主权债信评级被降至垃圾级别.

"直接影响是,企业和消费者信心将出现改善,股市走势将转好,"渣打银行分析师Samiran Chakraborty称.

"但我不认为印度央行会在这些措施出台后降息,因为这些措施对供应的影响只会在中期内体现."

上周五路透对18位分析师的调查显示,有16位预期印度央行将维持附买回利率在8%不变,与本月早前的调查结果一致.

分析师预估中值显示,2012年底印度附买回利率将在7.75%,亦与前次调查预估一致.(完)