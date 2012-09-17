〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元在六个月高位附近稍作喘息

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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路透惠灵顿/悉尼9月17日电---澳元和新西兰元兑美元周一持稳于六个月高位附近.上周风险资产普遍上涨,因冀望欧洲和和美国新祭出的刺激措施能提振经济成长.
澳元兑美元AUD=D4整固近期涨势,报1.0539,低于盘初的1.0545.澳元上周五触及近六个月高位1.0625,在短短七个交易日内劲扬0.04美元.
澳元未能守住1.0600,预示将在1.0625-1.0425区间内整理一段时间.技术图表显示,日线烛线图出现看跌的流星(shooting star)型态.
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。