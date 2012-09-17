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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 10:15 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元在六个月高位附近稍作喘息

路透惠灵顿/悉尼9月17日电---澳元和新西兰元兑美元周一持稳于六个月高位附近.上周风险资产普遍上涨,因冀望欧洲和和美国新祭出的刺激措施能提振经济成长.

澳元兑美元AUD=D4整固近期涨势,报1.0539,低于盘初的1.0545.澳元上周五触及近六个月高位1.0625,在短短七个交易日内劲扬0.04美元.

澳元未能守住1.0600,预示将在1.0625-1.0425区间内整理一段时间.技术图表显示,日线烛线图出现看跌的流星(shooting star)型态.

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