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货币新闻 | 2012年 9月 17日 星期一 10:08 BJT

〔中国钢铁〕9月上旬粗钢日产量189.5万吨,旬环比增长1.2%--中钢协数据

路透北京9月17日电---中国钢铁工业协会数据显示,9月上旬粗钢日产量为189.5万吨,较8月下
旬的187.2万吨增长1.2%.

  以下是2012年旬日产量数据一览表(单位:万吨)

  时间          日产量    旬环比(%)
 9月1-10日      189.5       +1.2
 8月21－31日    187.2       -3.0
 8月11-20日     193.0       -2.0
 8月1-10日      196.99      +1.1
 7月21-31日     194.9       -2.2   
 7月11-20日     199.3       +1.8 
 7月1-10日      195.8       -0.4
 6月21-30日     196.5       -0.3 
 6月11-20日     197.1       -1.4 
 6月1-10日      199.94      +2.03
 5月21-31日     196.0       -3.9 
 5月11-20日     204.0       -0.3 
 5月1-10日      204.5       +0.5 
 4月21-30日     203.5       +1.5 
 4月11-20日     200.5       -1.3 
 4月1-10日      203.1       +7.4 
 3月21-31日     189.0       -1.5 
 3月11-20日     191.9       +1.1 
 3月1-10日      189.8       +13 
 2月21-29日     167.9       -1.2 
 2月11-20日     169.9       +0.2 
 2月1-10日      169.6*      +1.3 
 1月21-31日     167.3       +0.2 
 1月11-20日     166.9       -1.3 
 1月1-10日      169.1       +3.9 

  注:*为中钢协将2月1-10日的粗钢日产量从170.5万吨修正至169.6万吨.(完)

  --发稿 乔艳红; 审校 张喜良

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