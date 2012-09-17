〔中国钢铁〕9月上旬粗钢日产量189.5万吨,旬环比增长1.2%--中钢协数据

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京9月17日电---中国钢铁工业协会数据显示,9月上旬粗钢日产量为189.5万吨,较8月下 旬的187.2万吨增长1.2%. 以下是2012年旬日产量数据一览表(单位:万吨) 时间 日产量 旬环比(%) 9月1-10日 189.5 +1.2 8月21－31日 187.2 -3.0 8月11-20日 193.0 -2.0 8月1-10日 196.99 +1.1 7月21-31日 194.9 -2.2 7月11-20日 199.3 +1.8 7月1-10日 195.8 -0.4 6月21-30日 196.5 -0.3 6月11-20日 197.1 -1.4 6月1-10日 199.94 +2.03 5月21-31日 196.0 -3.9 5月11-20日 204.0 -0.3 5月1-10日 204.5 +0.5 4月21-30日 203.5 +1.5 4月11-20日 200.5 -1.3 4月1-10日 203.1 +7.4 3月21-31日 189.0 -1.5 3月11-20日 191.9 +1.1 3月1-10日 189.8 +13 2月21-29日 167.9 -1.2 2月11-20日 169.9 +0.2 2月1-10日 169.6* +1.3 1月21-31日 167.3 +0.2 1月11-20日 166.9 -1.3 1月1-10日 169.1 +3.9 注:*为中钢协将2月1-10日的粗钢日产量从170.5万吨修正至169.6万吨.(完) --发稿 乔艳红; 审校 张喜良
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选