《中国基金发行日程表》--9月17日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *中银理财14天 中银基金 工商银行 中国银行、中银基金 9/17-9/20 债券型基金 国泰6个月 国泰基金 建设银行 建设银行、中投证券等 9/6-9/21 短期理财债券基金 华夏安康信用 华夏基金 中国银行 中国银行、国泰君安等 9/3-9/19 优选债券基金 大成月添利 大成基金 农业银行 农业银行、中信证券等 9/10-9/18 理财债券基金 东方强化收益 东方基金 邮储银行 交通银行、银河证券等 9/3-9/28 债券基金 工银瑞信睿智 工银瑞信 民生银行 杭州银行、光大证券等 9/3-9/21 深证100指数分级基金 万家信用恒利 万家基金 建设银行 招商银行、宏源证券等 9/3-9/21 债券基金 安信目标收益 安信基金 农业银行 建设银行、招商证券等 8/27-9/21 债券基金 上投摩根中证 上投摩根 建设银行 招商银行、海通证券等 8/27-9/21 消费服务领先指数基金 南方金粮油 南方基金 工商银行 农业银行、银河证券等 8/27-9/21 商品股票基金 鹏华中证A股 鹏华基金 工商银行 建设银行、渤海证券等 8/27-9/20 资源产业指数分级基金 嘉实增强收益 嘉实基金 招商银行 中国银行、国泰君安等 8/27-9/19 定期开放债券基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 林琦; 审校 黄凯