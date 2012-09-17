《印度政经分析》轰动全印度的改革大计或能得到贯彻实施

路透新德里9月17日电---上周五印度总理辛格宣布出台一系列经济刺激措施,举国为之欣喜若狂,事后他的办公室沉浸在不言而喻的欢庆气氛中.

短短24小时内,辛格颠覆了自己老态龙钟、犹豫不决的形象,表现出老将不减当年勇--他仍然支持改革的形象.现在距离他当年推动印度改革开放经济已有20年之久.

"大家都非常开心,"辛格的一位助理对路透记者表示."虽然没有击掌庆祝,但办公室的人都非常满意."

所以这算是辛格的又一个"核能时刻"吗?想当初在2008年,他不顾自己丢掉乌纱帽的风险,推动了与美国间备受争议的民用核项目协议获得通过.他还是那个去年面对抗议为了息事宁人,三次对关键经济政策出尔反尔,立场摇摆的领导人吗?

已经受到一连串腐败丑闻打击的辛格政府,将不可避免遇到激烈反对改革的政治力量,这些反对也许会强大到让他无法推进缩减财政赤字所需的艰难改革措施.

但从目前的迹象看来,辛格会坚持己见,原因是他也许已经别无选择.

"这需要勇气,也要冒一些风险,但是我们应该努力确保它可以成功,"辛格周六对政府经济学家说."这个国家理应有更好的发展."

辛格率领的国大党主导一个难以统驭的联盟,但该党有信心可以挺过改革之痛.

数位党政官员在与路透的访谈中表示,国大党领袖桑妮雅甘地评估了因改革而失去政治盟友的风险--如果成真,政府可能得被迫提前举行大选--但他们的结论是可以安然度过.

上周印度大举调升燃料价格,展开大胆改革的第一步之后,政治分析家Neerja Chowdhury说,"他们的评估是,那些人会吵一阵子,但不会扯后腿."

**困境中的改革**

辛格曾被视为是印度的邓小平,但近来名声却有点崩坏.7月的时代杂志称辛格是"成绩不达标的学生",称他在经济成长呈现迟滞时,却不愿迎难而上来承担改革的重任.

不过在上周四和周五,印度政府推出更多改革项目,动作之大是国大党执政八年来第一次见到.

除了上调柴油价格外,政府还宣布向海外超市连锁商开放零售业,并撤销对外资投资航空公司和广播公司的禁令.此外,政府还批准出售四大国有产业的股权.

印度经济目前正以大约5.5%的速度增长,为三年来最低增速,且远低于2000年代中期近两位数的增速.

印度财政赤字可能将相当于国内生产总值(GDP)的至少6%,高于政府目标;尽管长期面临利率压力,国内通胀依然高企;投资已然枯竭,印度有可能沦为金砖国家中首个评级降至垃圾级的国家.

但政府的应对之举却一再失利.

部分原因在于,印度总理辛格面临政党联盟和党内人士的压力,后者反对采取可能让选民不满的举措.此外,辛格几乎未获得桑妮雅甘地对改革的支持,这无疑也产生了影响.

过去一年,政府在上调汽油价格和铁路票价方面出尔反尔.最富戏剧性的是,辛格试图完成的零售业改革最终半途而废,因其政党的最大联盟伙伴--西孟加拉邦首席部长班纳吉(Mamata Banerjee)带头在议会提出反对,并在街头进行抗议.

班纳吉5月曾向路透表示,决不会支持沃尔玛(WMT.N)等零售商在印度开店.周五她又要求政府在72小时内收回成命.周六,她带头举行大规模抗议活动,并暗示其所在政党正认真考虑是否退出政党联盟.

但是,有理由相信辛格和桑妮雅甘地这次能够顶住压力.

经济危机形势比去年严重得多,政府态度若出现U型大反转,将严重损害政府试图拯救经济的努力和信誉.正如1991年印度濒临破产时那样,直到最后的危急关头,改革才得以推出并进行下去.

**"放手去作"**

由于贪腐丑闻及经济情势造成国大党支持率下滑,国大党可能希望透过现在推动改革,赢回中产阶级选民的支持,也希望以购买力赢得农村选民在2014年选举的支持票.

"可能会有一段动荡,但我们有信心可以安全降落,"国大党高层一名消息人士表示,桑妮雅甘地和辛格都不打算撤回决定."班纳吉退出也没关系."

在周五作出重大宣布之前的两周里,辛格和财长齐丹巴南曾数次会晤桑妮雅甘地,解释经济情况的严重程度.经济学家出身的辛格和律师出身的齐丹巴南,这两名老将终于合力游说成功.

他们向桑妮雅甘地指出,如果印度失去经济高成长率,绝对无法负担各项补贴措施以及她一心为印度穷人规划的粮食福利计画.

"周三在最后一次核心委员会会议上,做出的决定是'我们就放手去作吧',"一名接近辛格的消息人士回忆起改革案胜出的一刻.

"他们终于接受了必须把饼做大的这个讯息,而不光是讨论怎么瓜分大饼,"智库India Focus的政治分析师Subhash Agrawal称.

未来几天剧烈震荡的政局情势,将决定那次国大党会议究竟是印度历史的决定性时刻,或者只是一个小插曲.(完)