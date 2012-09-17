版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 17日 星期一 10:42 BJT

〔中欧关系〕中国相信欧洲有能力处理好债务危机--中财政部副部长

路透北京9月17日电---中国财政部副部长朱光耀周一表示,中国相信欧洲有能力处理好债务危机.

朱光耀在一次记者会上表示,中国对欧盟为缓解危机迄今所作的努力表示赞赏.

商务部副部长钟山则表示,下半年中国与欧洲的贸易前景"不会乐观".

中国国务院总理温家宝定于本月稍晚访问欧洲.(完)

--编译 宿泱韫;审校 黄凯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐