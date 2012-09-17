〔中欧关系〕中国相信欧洲有能力处理好债务危机--中财政部副部长

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京9月17日电---中国财政部副部长朱光耀周一表示,中国相信欧洲有能力处理好债务危机.
朱光耀在一次记者会上表示,中国对欧盟为缓解危机迄今所作的努力表示赞赏.
商务部副部长钟山则表示,下半年中国与欧洲的贸易前景"不会乐观".
中国国务院总理温家宝定于本月稍晚访问欧洲.(完)
--编译 宿泱韫;审校 黄凯
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选