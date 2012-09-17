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货币新闻 | 2012年 9月 17日 星期一 11:02 BJT

〔中美贸易〕美国总统将针对中国汽车业补贴问题诉诸WTO--白宫官员

这位官员称,奥巴马周一将在俄亥俄州的竞选活动中宣布,他将针对中国非法补贴汽车及零配件向世界贸易组织(WTO)提起诉讼.

俄亥俄州对汽车业的依赖很重,而且在政治上具有重要影响力.

奥巴马称,北京滥用贸易法,对美国汽车出口征收了逾30亿美元的关税.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦/张涛

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