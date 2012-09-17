〔中美贸易〕美国总统将针对中国汽车业补贴问题诉诸WTO--白宫官员

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
这位官员称,奥巴马周一将在俄亥俄州的竞选活动中宣布,他将针对中国非法补贴汽车及零配件向世界贸易组织(WTO)提起诉讼.
俄亥俄州对汽车业的依赖很重,而且在政治上具有重要影响力.
奥巴马称,北京滥用贸易法,对美国汽车出口征收了逾30亿美元的关税.(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦/张涛
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选