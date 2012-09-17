《汇市简讯》布仓情况预示亚洲货币后市续涨

0220GMT * 对马币(林吉特)、泰铢的多头押注规模为3月初以来最大 * 对人民币的多头押注创4月末以来最大,人民币兑美元7月以来累计上涨2% * 继美联储宣布QE3以来,像印尼卢比和印度卢比这样的高收益货币重获青睐 * 技术图表:(link.reuters.com/dew62t).(完) --编译 兰秀娟;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=