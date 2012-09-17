〔中国公开市场〕14天逆回购续暂停申报,或为免节后到期冲击资金面(更新版)

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* 今日仍可上报逆/正回购需求

* 逆回购品种为七天和28天,正回购为28天及91天

* 14天期逆回购继续暂停需求申报

* 或意在避免节后资金大量到期冲击资金面

路透北京9月17日电---中国央行公开市场一级交易商周一仍可同时上报逆/正回购需求,但14天期逆回购继续暂停需求申报.市场人士称,虽然当前14天期逆回购操作已可提供跨节资金,但央行仍选择以28天期替代其提供较长期资金,或意在避免资金在"十一"小长假后大量到期,冲击当期资金面.

业内人士稍早透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天和28天,正回购期限为28天及91天.

"14天期是跨月,但节后第一天(10月)8号就到期,跟准备金补缴在一天,(央行)可能怕市场受不了吧!"上海一大型银行交易员称.

自6月末以来,央行公开市场一直仅通过逆回购调节市场流动性,操作品种包括七天、14天及28天.但近一个月来一直进行的14天期品种自上周四暂停,取而代之的则是28天期逆回购的重启,为2002年12月31日以来首现.

上述交易员认为,假期流通中资金回流回银行体系需要时间,从这个角度考虑,当前长期投放资金的到期日,在10月15日准备金清算退款后或更妥帖.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.因10月5日为假期,清算延至8日进行,由于商业银行在月末时点常规突击拉入存款以应对考核,机构会有相当量的准备金补缴,而15日则会退缴.

上周央行公开市场共进行了1,320亿元的逆回购操作,当周净回笼80元.逆回购期限包括七天、14天及28天,最新中标利率分别为3.35%、3.45%和3.60%.[ID:nSB1776006][CN/MMTCN]

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)

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中国公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]