〔中国房地产〕8月70个大中城市新建住宅价格同比下降1.4%,环比升0.1%

路透北京9月18日电---路透根据中国国家统计局周二公布数据测算,8月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.4%,为连续第六个月同比下跌.

从环比看,8月新建住宅销售价格较上月升0.1%,连续第三个月微升.

重点城市看,北京与上海8月新建住宅销售价格指数分别同比下降0.6%和1.5%.

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)