版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 18日 星期二 09:49 BJT

〔中国房地产〕8月70个大中城市新建住宅价格同比下降1.4%,环比升0.1%

路透北京9月18日电---路透根据中国国家统计局周二公布数据测算,8月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.4%,为连续第六个月同比下跌.

从环比看,8月新建住宅销售价格较上月升0.1%,连续第三个月微升.

重点城市看,北京与上海8月新建住宅销售价格指数分别同比下降0.6%和1.5%.

*房价(较上年同期变动,%)CNHPI=ECI:

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月

-1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1

(较上月变动,%):

0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐