〔中国房地产〕8月70个大中城市新建住宅价格同比下降1.4%,环比升0.1%

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透北京9月18日电---路透根据中国国家统计局周二公布数据测算,8月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.4%,为连续第六个月同比下跌.
从环比看,8月新建住宅销售价格较上月升0.1%,连续第三个月微升.
重点城市看,北京与上海8月新建住宅销售价格指数分别同比下降0.6%和1.5%.
*房价(较上年同期变动,%)CNHPI=ECI:
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月
-1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1
(较上月变动,%):
0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0
* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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