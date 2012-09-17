版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 11:04 BJT

《汇市简讯》美元/坡元受本地买盘支撑,未跌破1.22

0247GMT * 美元/坡元在1.2200水准上方受本地买盘支撑 * 欧元走高继续拖累该货币对,但未能跌破1.22,有可能出现空头回补 * 新加坡贸易数据不佳,引发金管局可能在10月的下一次政策会议上放宽政策的传言 * 美元/坡元最新报1.2213-1.2217, 波动区间在1.2202-1.2217.(完) --编译 郑茵; 审校 隋芬

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐