《汇市简讯》美元/坡元受本地买盘支撑,未跌破1.22

0247GMT * 美元/坡元在1.2200水准上方受本地买盘支撑 * 欧元走高继续拖累该货币对,但未能跌破1.22,有可能出现空头回补 * 新加坡贸易数据不佳,引发金管局可能在10月的下一次政策会议上放宽政策的传言 * 美元/坡元最新报1.2213-1.2217, 波动区间在1.2202-1.2217.(完) --编译 郑茵; 审校 隋芬