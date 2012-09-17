更正:《独家新闻》库存造假现象给中国钢铁行业带来沉重打击

(更正:因译文有误,第二段应为"钢材库存",非"铁库存"；第一个小标题下第四段应为"这家贸易公司",非"中铁物资上海公司"；倒数第三段的公司名称应更正为"上海逸业物资有限公司",非"上海亿冶物资有限公司"；应为"中国铁路物资哈尔滨物流有限公司",非"中铁快运哈尔滨分公司")

路透上海9月17日电---中资银行和企业不安地发现:被用来做贷款抵押的钢材库存其实存在各种问题.

随着中国经济的放缓,该国对金属的需求也日渐低迷.钢材价格下降到了三年低位,令工厂和交易商很难偿还那些在经济成长率高达两位数的年代所积累的4,000亿美元债务.

中国各地的违约率已然上升,而银行发现,拿着贷款质押的钢材仓单是找不到成堆的钢材的.业界消息人士称,中国监管当局正在调查一系列案件,这些案件中或者仓单只是空头支票,或者钢材库存归属于第三方企业抑或是库存用于向多家银行贷款担保.

库存子虚乌有的现象正在中国逐渐恶化.中国占全球总钢产量的约45%,同时亦有超过2亿吨的产能过剩.对于背负着房地产和地方政府大量坏账的中国金融系统而言,钢铁行业是又一杯难以下咽的苦酒.

"我们目前所见的只是冰山一角,"上海一家钢铁贸易商表示."由于需求疲弱、价格下跌和银行信贷收紧给行业带来多米诺骨牌效应,局势将变得更糟."这位交易员因未得到接受采访的授权,而要求匿名.

**核实仓单**

上海市国资委称,已于8月份向国有企业下发《关于排查钢贸领域融资问题的紧急通知》,要求核查本企业通过贸易方式为钢贸企业提供融资的情况,查清所持仓单真伪,查明风险状况,制定防范措施.

中国铁路物资上海有限公司旗下宝杨路仓库一位负责人透露,警方已逮捕上海宝杨路仓库的一名员工,调查这名员工向另一家贸易公司发送的钢材库存文件.

路透无法联络到可以对此调查发表评论的警方人士.

在宝杨路仓库存放钢材的上海闽路润钢铁贸易有限公司一高层称,这家贸易公司多次使用钢材库存获取贷款.该高层透露,涉及的仓单价值约3.80亿元人民币(5,996万美元).

贸易商表示,类似的案件已导致一些贸易公司暂停涉及钢材库存仓单的交易,严重影响了目前钢材市场的正常交易.

"我们已暂停交易好几天,我们也担心怕拿到一张虚假仓单,"一位上海贸易商透露.

**银行提高监控水平**

银行方面也降低了仓单的信用额度.

"造假仓单已经成为一部分银行所面临的难题,因此,多数银行提高了对现有库存的监控,并暂时停止接受以钢铁库存作为贷款担保."一位中资银行上海分行的经理称.这位经理拒绝具名,因未获授权向媒体透露消息.

钢厂和终端用户对贸易机构的依赖程度较高,因钢材需借助这些机构实现生产方转移向消费方.贸易商通常会买断钢材,这样可以确保钢厂的现金流.终端用户则可以从贸易商少量购买产品,与钢厂直接进行较大的业务量相比,这种方式要便捷得多.

业界消息人士预计,目前上海已经曝光的案件中,涉及坏账规模达到约50亿元人民币(7.875亿美元).上海是中国最大的钢铁交易中心之一.

在另一处仓库,上海宝钢集团旗下物流部门将一间小办公室出租给上海逸业.上海逸业并没有仓储合同,却伪造文件欺骗中国铁路物资哈尔滨物流有限公司与武汉中铁伊通物流有限公司,称它持有库存.两家企业来到仓库提货时,发现货并不属于逸业.

目前此案正在调查中.

路透向上海逸业致电以要求置评,但对方无人接听.中国铁路物资哈尔滨物流有限公司和武汉中铁伊通物流有限公司在联络时均拒绝置评.(完)