《中国国债发行日程表》--9月17日

1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ 财政部 300 10年 周三招标 记账式国债 *9/20-9/24 *9/26 (今年第15期10年品种续发行) 财政部 300 3年 *3.10% 记账式国债 9/13-9/17 9/19 财政部 至多210 3年 4.76% 电子储蓄国债 9/10-9/19 -- 至多90 5年 5.32% 电子储蓄国债 9/10-9/19 -- 财政部 -- 20年 -- 记账式国债 9/26 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 10/10 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 10/17 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 10/24 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 11/7 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 12/5 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/12 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================= 浙江省 87 5/7年 周五招标 地方政府债 9/24-9/26 -- ============================================================================= 吉林等七省市 206 3年 *3.47% 地方政府债 9/17-9/19 9/21 210 5年 *3.58% 地方政府债 9/17-9/19 9/21 ============================================================================= 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完) --整理 李宏薇; 审校 刘昕/边竞