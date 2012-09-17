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债券 | 2012年 9月 17日 星期一 12:06 BJT

《中国国债发行日程表》--9月17日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:  
  
 发债主体   规模      期限    票面利率    债券类型      发行时间   上市时间  
       (亿元人民币)  
============================================================================ 
 财政部      300       10年   周三招标   记账式国债    *9/20-9/24    *9/26
                       (今年第15期10年品种续发行)
 财政部      300       3年     *3.10%    记账式国债     9/13-9/17     9/19 
 财政部  至多210       3年      4.76%    电子储蓄国债   9/10-9/19      --
          至多90       5年      5.32%    电子储蓄国债   9/10-9/19      --
 财政部       --      20年       --       记账式国债       9/26
 
 财政部       --       7年       --       记账式国债       10/10  
 财政部       --       1年       --       记账式国债       10/17  
 财政部       --      10年       --       记账式国债       10/24  
 财政部       --       7年       --       记账式国债       11/7  
 财政部       --       5年       --       记账式国债       11/21  
 财政部       --       3年       --       记账式国债       12/5  
 财政部       --      10年       --       记账式国债       12/12  
  
2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:  
  
发债主体        规模      期限   票面利率     债券类型     发行时间  上市时间  
             (亿元人民币)  
============================================================================= 
浙江省          87      5/7年    周五招标    地方政府债    9/24-9/26    --
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吉林等七省市   206        3年     *3.47%     地方政府债    9/17-9/19    9/21
               210        5年     *3.58%     地方政府债    9/17-9/19    9/21
=============================================================================  

 注:1、*代表新增  
    2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)  
  
  --整理 李宏薇; 审校 刘昕/边竞

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