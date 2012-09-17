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货币新闻 | 2012年 9月 17日 星期一 16:10 BJT

〔表格〕欧元区7月直接投资/证券投资净流入176亿欧元

路透法兰克福9月17日电---欧洲央行(ECB)周一公布的数据显示:

* 欧元区7月直接投资/证券投资净流入176亿欧元,6月为流入295亿欧元

* 欧元区7月未经季节调整的经常帐为盈余159亿欧元,6月为盈余174亿欧元

* 欧元区7月经季节调整的经常帐为盈余97亿欧元,6月为盈余143亿欧元

以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.

欧元区贸易/经常帐收支 7月 6月 前值 12个月累计

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经常帐 15.9 17.4 (15.7) 59.6

贸易收支 12.5 14.2 (14.2) 56.2

劳务 8.5 8.0 (6.9) 76.4

净所得 2.4 2.7 (2.3) 35.0

净经常性转移 -7.4 -7.5 (-7.7) -108.0

资本帐 0.2 0.4 (0.4) 12.2

金融帐 -6.0 -12.2 (-17.5) -47.4

直接投资 -6.7 -19.7 (-30.6) -88.0

证券投资 24.3 49.2 (59.7) 78.8

直接及证券投资 17.6 29.5 (29.0) -9.2

金融衍生品 -2.4 -1.9 (-1.4) -38.7

其他投资 -21.7 -35.3 (-40.6) 12.5

储备资产 0.5 -4.5 (-4.5) -11.9

经季节调整经常帐 9.7 14.3 (12.7) 62.9

注:括号内为前值.

(完)

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--编译 蔡美珍;审校 于春红

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