〔表格〕欧元区7月直接投资/证券投资净流入176亿欧元

标题新闻：工业生产和房屋开工数据公布后，纽约联储基本维持美首季GDP增长预估不变，为3.09%
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福9月17日电---欧洲央行(ECB)周一公布的数据显示:
* 欧元区7月直接投资/证券投资净流入176亿欧元,6月为流入295亿欧元
* 欧元区7月未经季节调整的经常帐为盈余159亿欧元,6月为盈余174亿欧元
* 欧元区7月经季节调整的经常帐为盈余97亿欧元,6月为盈余143亿欧元
以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.
欧元区贸易/经常帐收支 7月 6月 前值 12个月累计
---------------------------------------
经常帐 15.9 17.4 (15.7) 59.6
贸易收支 12.5 14.2 (14.2) 56.2
劳务 8.5 8.0 (6.9) 76.4
净所得 2.4 2.7 (2.3) 35.0
净经常性转移 -7.4 -7.5 (-7.7) -108.0
资本帐 0.2 0.4 (0.4) 12.2
金融帐 -6.0 -12.2 (-17.5) -47.4
直接投资 -6.7 -19.7 (-30.6) -88.0
证券投资 24.3 49.2 (59.7) 78.8
直接及证券投资 17.6 29.5 (29.0) -9.2
金融衍生品 -2.4 -1.9 (-1.4) -38.7
其他投资 -21.7 -35.3 (-40.6) 12.5
储备资产 0.5 -4.5 (-4.5) -11.9
经季节调整经常帐 9.7 14.3 (12.7) 62.9
注:括号内为前值.
(完)
浏览ECB声明,请点选(here)
浏览欧洲数据相关新闻,请点选[EUROP-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 蔡美珍;审校 于春红
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选