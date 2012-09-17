〔表格〕欧元区7月直接投资/证券投资净流入176亿欧元

路透法兰克福9月17日电---欧洲央行(ECB)周一公布的数据显示:

* 欧元区7月直接投资/证券投资净流入176亿欧元,6月为流入295亿欧元

* 欧元区7月未经季节调整的经常帐为盈余159亿欧元,6月为盈余174亿欧元