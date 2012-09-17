〔中国债市动态〕现券延续弱势,对政策动向存分歧致观望情绪浓重

路透上海9月17日电---中国银行间债市周一延续弱势.继上周五收益率上涨后,由于消息面真空,对宽松政策预期存在分歧,投资者多数选择"休养生息",以待情势明朗.

交易员指出,美国新一轮购债计划(QE3)对国内债市的影响在上周五基本反应完毕,而其引起市场对宽松政策的预期变化才是长期作用市场的主因.

而对于该预期,投资者存在分歧.一方面,QE3带来的输入性通胀,或将减弱央行进一步出台降准降息等政策力度.另一方面,已公布的经济数据显示"稳增长"压力仍较大.

"交投不怎么活跃,总体还是偏弱势,(政策)上更加谨慎了吧,个人感觉十八大前可能不会有啥大动作了."上海一银行交易员称.

他并指出,鉴于三季度季末银行考核、双节长假等制肘资金面的因素仍存在,并不排除降准一次的可能.而QE3资金外溢对国内流动性的补充作用,他认为"没那么快反应出来的,估计量也不会很大".

上海另一银行交易员认为,虽然流动性暂无虞,但在仍较高的资金利率的支撑下,现券收益率亦缺乏下行空间.

美联储上周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业前景明显改善,并称近零利率至少维持到2015年中.[ID:nSB8565089]

剩余期限约9.94年的国债120015券最新双边收益率tCN120015=CFXM为3.5800%/3.5400%,上日尾盘为3.5700%/3.5100%.(完)