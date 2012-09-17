〔印度卢比汇率〕卢比兑美元升至四个月来最高,受政府改革计划推动

欧元债市：意大利公债收益率周线势将出现五周来首度下跌
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
路透孟买9月17日电---印度卢比兑美元周一早盘升至四个月来最高,此受外资大举流入预期的支撑,此前印度政府宣布开放该国航空和多品牌零售行业,允许海外直接投资.
当地时间早上0904,卢比兑美元INR=D2报53.72/73,上日收报54.30/31.卢比兑美元盘中曾升至53.66,为5月15日来高位.
市场静候0530GMT时的央行利率决议.
财政整顿和随后的利率决议同样令印度公债收益率(殖利率)下跌.
10年期印度公债收益率IN081522GA=CC跌6个基点至8.12%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 田建华
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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