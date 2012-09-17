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货币新闻 | 2012年 9月 17日 星期一 11:52 BJT

〔印度卢比汇率〕卢比兑美元升至四个月来最高,受政府改革计划推动

路透孟买9月17日电---印度卢比兑美元周一早盘升至四个月来最高,此受外资大举流入预期的支撑,此前印度政府宣布开放该国航空和多品牌零售行业,允许海外直接投资.

当地时间早上0904,卢比兑美元INR=D2报53.72/73,上日收报54.30/31.卢比兑美元盘中曾升至53.66,为5月15日来高位.

市场静候0530GMT时的央行利率决议.

财政整顿和随后的利率决议同样令印度公债收益率(殖利率)下跌.

10年期印度公债收益率IN081522GA=CC跌6个基点至8.12%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 田建华

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