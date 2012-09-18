《交易视点》QE3制约中国政策放松空间,中票收益率难再大涨--中信证券

路透北京9月18日电---中信证券最新发布的信用产品周报认为，通胀、房价等数据的反弹以及海外大规模宽松政策的出台在很大程度上制约了中国政策放松空间，但中国经济增长可能仍相对偏弱，从而使当前中票收益率缺乏再度大幅上行的动力。长期限高等级企业债收益率可能也将保持震荡走势。

而考虑到当前与央票及回购利率的利差水平已经相对合理的水平，我们认为短融配置价值趋于上升。

**短融配置价值趋于上升**

上周28天逆回购的重启印证了市场对于逆回购期限长期化的预期，也打击了市场对于降准的预期，逆回购可能仍将是央行用以调节资金面的主要工具。

短期来看，需要关注季末时点对于资金面的考验，虽然相对灵活的逆回购操作将保证资金面很难出现异常紧张的状况，但不应对宽松资金面有过度期待，回购利率在某些时点存在脉冲式上升的可能。

对于短融来说，考虑到当前与央票及回购利率的利差水平已经相对合理的水平，我们仍然认为其配置价值趋于上升。

**中票收益率缺乏再大涨动力**

对于中票市场，在欧美定量宽松政策推出之后，海外经济的不确定性已经明显缓解，市场的焦点可能将再度转回国内；而对于国内因素，需要关注国内政策放松的力度及通胀在未来的走势。

目前来看，通胀、房价等数据的反弹以及海外大规模宽松政策的出台在很大程度上制约了国内政策放松的空间，发改委审批速度的加快确实有助于提升经济见底回升的预期，但如果货币和信贷政策不提供支持，仅仅依靠财政方面的支撑，可能难以推动投资增速的大幅反弹，国内经济增长可能仍然相对偏弱的状态，这又将使得通胀难以明显回升，因此在经历了前期的明显调整后，中票收益率缺乏再度大幅上行的动力。

短期的风险需要关注两个方面，一方面是季末资金面可能的波动，另一方面，需要关注因风险偏好上升可能推动国内股市上行的冲击。

总体来看，我们认为在外部的冲击过后，在国内通胀处于相对温和且增长相对偏弱的基本面环境下，5年期AAA品种收益率接近5%时将具备较高的投资价值。

**长期限高等级企业债维持震荡**

长期限高等级债券是9月份以来收益率调整幅度较小的信用债品种之一，其波动与同期限的国债收益率相关性较强， 10年AAA企业债与国债的信用利差基本相对稳定。

而从未来看，考虑外部冲击过后，国内的基本面可能难以推动10年国债收益率的明显上行，因此长期限高等级企业债的收益率可能同样将保持震荡走势。

**评级调整**

联合资信9月14日下调华锐风电科技（集团）股份有限公司AAA主体级别评AA+级，评级展望维持负面。

考虑到全球经济增长放缓、行业景气度下行以及公司自身涉及多项重大诉讼仲裁事项等因素，我们同样下调华锐风电内部评级至D2，并将风电板块相关企业---湘电集团有限公司、新疆金风科技股份有限公司的内部评级分别由D2、D1下调至D3、D2，后续将继续关注上述企业经营、财务状况。(完)

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