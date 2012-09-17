《热点透视》对新兴市场而言,QE3带来的蜜月期可能短暂

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 丁琦

路透香港9月14日电---对于新兴市场而言,第三轮量化宽松(QE3)带来的蜜月期可能短暂得令人失望.美国联邦储备理事会(美联储,FED)此前承诺无限期购买抵押支持证券(MBS),或暂时全线提振市场,但汹涌而出的美元可能会很快吓倒投资者及美国以外的各大央行决策者.

当美联储用凭空创造出的美元购买债券时,后果不难想见:除美元以外的任何市场都会上涨.在2008年底推出QE1之后的一年,新兴市场债券收益率下跌,金价上涨了56%,油价攀升了70%,MSCI明晟亚洲股指上涨了65%.2010年末推出QE2之后,也出现了类似的趋势,直至2011年7月美联储停止购买更多债券且欧债危机恶化.

现在美联储承诺每月购债400亿美元,直至美国就业市场有足够大的反应.这开启了热钱无限量供应的大门,推动风险资产价格进一步走高.香港金管局已在担心其对本地楼市的影响.

对于央行决策者而言,这些热钱会让其货币政策反其道而行之:若通胀成为问题,调降政策利率将降低本国资产的吸引力,因而推高融资成本.但如果经济增长正在放缓,他们可以维持利率不变,甚至加息,让涌入的热钱推高股市和压低企业借款成本.

不过在两轮人为的货币注入之后,投资者正变得愈发敏感.很快,他们将研判QE3是否奏效.若此政策没有重振经济增长或通胀,他们可能会放弃大宗商品和新兴市场股市,转而追求澳洲和印尼等财政稳健国家的收益率较高的债券.若经济增长持续疲弱,但通胀升温,他们将转向那些出口依赖度较低、且财政相对稳健的经济体的高收益率债券,例如日本和阿根廷.

但如果量化宽松措施看起来正在起效的话,那么将发生最为戏剧化的转变.投资者也许不得不转向几乎被遗忘的激进策略:搜寻相对价值.

背景消息:

--美联储9月13日宣布推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.联储决定将非常规购债计划直接与经济状况挂钩是一个史无前例的举动,标志着联储加

大努力以压低美国失业率,此举大幅提振股市.[ID:nSB1778324] (完)