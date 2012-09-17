〔表格〕9月14日止当周外资买超韩国股票--野村

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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路透9月17日电---以下是9月14日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 13周 年内迄今 2011年
日本外亚洲市场 1,467 3,300 12,234 29,739 (14,372)
印度 454 1,391 4,211 12,642 230
印尼 59 (120) 544 881 1,274
日本 469 96 (1,548) 9,666 21,712
韩国 525 1,384 4,962 11,005 (7,341)
菲律宾 39 (14) 1,111 1,928 1,327
台湾 390 884 1,463 1,192 (9,680)
泰国 0 (226) (56) 2,091 (183)
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 肖群英;审校 丁琦
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。