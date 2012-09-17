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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 11:53 BJT

〔表格〕9月14日止当周外资买超韩国股票--野村

路透9月17日电---以下是9月14日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 1,467 3,300 12,234 29,739 (14,372)

印度 454 1,391 4,211 12,642 230

印尼 59 (120) 544 881 1,274

日本 469 96 (1,548) 9,666 21,712

韩国 525 1,384 4,962 11,005 (7,341)

菲律宾 39 (14) 1,111 1,928 1,327

台湾 390 884 1,463 1,192 (9,680)

泰国 0 (226) (56) 2,091 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 肖群英;审校 丁琦

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