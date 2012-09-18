《交易视点》中国利率产品收益率有望暂时企稳--中信证券

路透北京9月18日电---中信证券最新发布的利率产品周报认为，在欧美央行实施新一轮量化宽松政策后，市场的尾部风险减弱，投资者再度转向风险资产，但中国经济增长疲软限制了利率产品收益率的上行空间，收益率在上周大涨后有望逐步企稳。

具体到策略上，考虑到资金面出现的乐观因素，3-5年左右国债收益率已达到全年最高水平，存在一定交易机会；而中长期利率产品，尤其是中长期金融债的配置价值有所上升。

**美联储货币政策更趋宽松**

美联储议息会议决定，将以每个月400亿美元的速度增加购买机构抵押贷款支持债券。如果就业市场前景并未实现重大的改善，那么美联储将继续实施其购买计划。

委员会还决定将零利率“前瞻性指引”时间延后至2015年中。本次会议显示出美联储的货币政策反应函数发生了一定的变化，美联储的政策立场更趋于宽松。开放式的购债计划离激进的货币政策（名义GDP目标制或失业率目标制）更近一步。

这一政策将有助于改善公众预期，促进美国的再通胀。对于国内而言，资本流入的规模可能重新增加，输入性通胀的压力可能再度加大。

**市场研判**

在欧美央行实施新一轮量化宽松政策后，市场的尾部风险减弱，投资者再度转向风险资产，短期内风险偏好的转变有望持续。此外，近期大宗商品和股市的上涨也一定程度上推高了国内的通胀预期。因此短期内国内债券市场仍将处于弱势格局。

然而，目前国内的经济增长仍然疲软，政策放松节奏偏慢使得经济增长在短期内难以显着回升，并面临进一步下行的风险，增长疲软限制了利率产品收益率的上行空间。

在经历了上周的收益率大幅上行后，我们认为债券市场有望逐步企稳，以10年国债为代表的长期利率产品收益率将呈现小幅波动的特征。在目前的市场条件下，10年国债收益率显着突破3.6%的概率不大。

从资金面来看，月内财政存款投放规模有望继续增加，QE3可能促使资本流入规模上升，这些因素都有助于改善银行间流动性。此外，央行持续的逆回购也确保了资金利率的稳定。

具体到现券策略上，考虑到资金面出现的乐观因素，3-5年左右国债收益率已达到全年最高水平，存在一定的交易机会，交易型机构可积极关注。对配置型机构而言，中长期利率产品，尤其是中长期金融债的配置价值有所上升。

互换上，可以继续持有5年Repo互换看涨交易的头寸，但谨慎的机构可逐步降低看涨交易的仓位。由于月内资金面大幅恶化的概率不大，我们仍建议机构继续进行1×5年的Repo互换增陡交易。(完)

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