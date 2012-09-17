〔中国汇市〕人民币早盘略走低,QE3引发的恐慌性抛汇已基本平复

* 人民币早盘小幅走低

* 低价美元激发购汇需求

* 上周恐慌性抛盘已不再明显

* 央行维稳意图明显

路透北京9月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘小幅走低.上周五美国出台量化宽松政策(QE3)引发美元抛盘已基本平复,客盘主导再次显现,偏低的美元价格引发购汇需求,令人民币在创出四个月盘中新高后逐步走软.

市场人士称,中间价虽创下近两个月新高,仍见央行维稳意图,再次拉大的交易区间与中间价的距离料逐步缩小.

北京一大型国有银行交易员说,"今天这个价位还是购汇比较强,整体走势与上周不太一样,上周尤其是后半周一直升值,今天的话,在这个价位购汇需求都出来了."

北京时间11:44,人民币兑美元即期报6.3148元,上日收报6.3145元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3295元,上日中间价为6.3317元.

上述交易员称,上周美元恐慌抛盘已经基本恢复平稳,今天客盘交易相对比较活跃,开盘之初出现上周五隔夜的一些美元卖盘,但随后购汇需求就出来了,估计整体今天的交易区间在6.31-32之间,波动不会太大.

交易员并称,本周不会像上周那样出现比较强的人民币升值预期,中间价也比较平稳,上周后三天在中间价下方波动,今后这种差距有可能会慢慢缩小.

上海一外资行交易员称,今天比较平稳,虽然有一些隔夜盘,但早盘波动只有20-30点,QE3对现货盘影响不是很明显.

"十八大之前还是先维稳再说."上述外资行交易员称.

东京汇市美元指数周一盘旋在接近七个月低点,且料持续受压,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)在上周采行积极货币刺激措施.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4018/58,上日尾盘为6.4020.

北京时间11:57,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3198/18元,上一交易日尾盘报6.3165元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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