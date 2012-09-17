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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 12:11 BJT

《中国2012年地方债发行中标明细表》--9月17日

债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率   发行规模(亿元) 投标倍数  
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   一期     6/15      3       2.76%        206          1.47
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   二期     6/29      5       3.07%        210          1.40
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   三期     7/9       3       2.75%        239          1.35
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   四期     7/16      5       3.02%        239          1.42
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   五期     7/23      3       2.74%        231          1.3
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   六期     7/30      5       3.13%        233          1.29
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   七期     8/10      3       2.98%        216          1.38
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   八期     8/17      5       3.38%        221          1.35
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  *九期     9/14      3       3.47%        206          1.91
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  *10期     9/14      5       3.58%        210          1.58
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   合计                                  2,211       

  地方政府自行发债:

  债券名称   招标时间 期限(年) 票面利率   发行规模(亿元) 投标倍数  
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 上海地方债    8/23      5      3.25%       44.5         2.2
                         7      3.39%       44.5         2.1
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 广东地方债    9/6       5      3.21%       43           2.62
                         7      3.40%       43           2.51
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  合计                                     175

  * 代表新增内容.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

  
 
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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