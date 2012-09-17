《中国2012年地方债发行中标明细表》--9月17日

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================= 一期 6/15 3 2.76% 206 1.47 ============================================================= 二期 6/29 5 3.07% 210 1.40 ============================================================= 三期 7/9 3 2.75% 239 1.35 ============================================================= 四期 7/16 5 3.02% 239 1.42 ============================================================= 五期 7/23 3 2.74% 231 1.3 ============================================================= 六期 7/30 5 3.13% 233 1.29 ============================================================= 七期 8/10 3 2.98% 216 1.38 ============================================================= 八期 8/17 5 3.38% 221 1.35 ============================================================= *九期 9/14 3 3.47% 206 1.91 ============================================================= *10期 9/14 5 3.58% 210 1.58 ============================================================= 合计 2,211 地方政府自行发债: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================= 上海地方债 8/23 5 3.25% 44.5 2.2 7 3.39% 44.5 2.1 ============================================================= 广东地方债 9/6 5 3.21% 43 2.62 7 3.40% 43 2.51 ============================================================= 合计 175 * 代表新增内容.(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。