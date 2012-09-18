《交易视点》QE3或令中国转债的债底存下降风险--中信证券

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透北京9月18日电---中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，QE3短期利好于国内股市，而债券市场面临一定的下跌风险，转债投资者可以继续持有转股溢价率较低的转债，对债性较强的转债持谨慎态度。
个券方面，重点选择安全性较高、存在下修转股价可能的中行转债，同时考虑具有较低转股溢价率、正股存在交易性机会的重工转债。
**QE3短期利好于国内股市,中长期则可能利空**
短期来看，QE3的推出将提升风险偏好和大宗商品价格，对国内股票市场有色、煤炭等行业形成利好；但海外资金可能不会像以前那样大量进入新兴市场，国内宽松货币政策的推出也将更加谨慎，因而对股票市场的利好也比较有限。
中长期来看，传统制造业产能过剩的困境仍然存在，企业盈利状况还看不到改善的迹象，而QE3推出之后输入性通胀压力增强，企业的成本可能上升，届时如果没有相应政策出台，需求将难以出现明显改善，因而制造业的盈利空间将进一步被压缩，对股票市场将是利空。
**QE3令国内债市承压,但不必过于悲观**
QE3的推出可能意味着国内债市调整的到来。美联储宣布推出QE3之后，9月14日中长期国内国债收益率已经上行5-10bp，而信用债收益率也出现小幅上行，QE3产生的输入性通胀预期将导致债券收益率进一步上升。
短期来看，央行在9月份降准的可能性不大，而9月末资金面偏紧的局面可能出现，将对债券市场产生负面影响。
与QE2不同的是，目前国内通胀还不具备大幅回升的基础，股票市也看不到趋势性的投资机会，对债券资金的分流力度也将低于QE2时期，因此虽然需要防御债券市场的风险，但也不必过于悲观。
**A股市场短期内利好和利空因素交织**
利好因素方面，维稳预期、QE3推出后海外市场的上涨可能推动股市上涨，如果投资额较大的稳增长政策进一步出台，将成为市场上涨的触发因素。
利空因素方面，市场对于经济企稳的信心仍然不足，钓鱼岛局势和创业板大非减持将构成压力。
**转债供给压力仍然较大,需关注债底下跌风险**
民生银行200亿元转债在9-10月发行的可能性很大，供给将继续压制转债市场的估值。
此外，投资者对QE2推出之后债券市场的深跌记忆犹新，短期内债券市场收益率面临上行压力，债性较强的转债存在一定下跌风险，但幅度预计不大。
**转债市场研判**
考虑到股票市场在维稳预期影响下短期下跌空间不大，走势仍待观察，而债券市场面临一定的下跌风险，我们建议转债投资者继续持有转股溢价率较低的转债，对债性较强的转债持谨慎态度。
个券选择方面，继续建议兼顾进攻性和防御性，重点选择安全性较高、存在下修转股价可能的中行转债，同时考虑具有较低转股溢价率、正股存在交易性机会的重工转债。(完)
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--整理 钟华; 审校 张喜良
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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