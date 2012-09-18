《交易视点》QE3或令中国转债的债底存下降风险--中信证券

路透北京9月18日电---中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，QE3短期利好于国内股市，而债券市场面临一定的下跌风险，转债投资者可以继续持有转股溢价率较低的转债，对债性较强的转债持谨慎态度。

个券方面，重点选择安全性较高、存在下修转股价可能的中行转债，同时考虑具有较低转股溢价率、正股存在交易性机会的重工转债。

**QE3短期利好于国内股市,中长期则可能利空**

短期来看，QE3的推出将提升风险偏好和大宗商品价格，对国内股票市场有色、煤炭等行业形成利好；但海外资金可能不会像以前那样大量进入新兴市场，国内宽松货币政策的推出也将更加谨慎，因而对股票市场的利好也比较有限。

中长期来看，传统制造业产能过剩的困境仍然存在，企业盈利状况还看不到改善的迹象，而QE3推出之后输入性通胀压力增强，企业的成本可能上升，届时如果没有相应政策出台，需求将难以出现明显改善，因而制造业的盈利空间将进一步被压缩，对股票市场将是利空。

**QE3令国内债市承压,但不必过于悲观**

QE3的推出可能意味着国内债市调整的到来。美联储宣布推出QE3之后，9月14日中长期国内国债收益率已经上行5-10bp，而信用债收益率也出现小幅上行，QE3产生的输入性通胀预期将导致债券收益率进一步上升。

短期来看，央行在9月份降准的可能性不大，而9月末资金面偏紧的局面可能出现，将对债券市场产生负面影响。

与QE2不同的是，目前国内通胀还不具备大幅回升的基础，股票市也看不到趋势性的投资机会，对债券资金的分流力度也将低于QE2时期，因此虽然需要防御债券市场的风险，但也不必过于悲观。

**A股市场短期内利好和利空因素交织**

利好因素方面，维稳预期、QE3推出后海外市场的上涨可能推动股市上涨，如果投资额较大的稳增长政策进一步出台，将成为市场上涨的触发因素。

利空因素方面，市场对于经济企稳的信心仍然不足，钓鱼岛局势和创业板大非减持将构成压力。

**转债供给压力仍然较大,需关注债底下跌风险**

民生银行200亿元转债在9-10月发行的可能性很大，供给将继续压制转债市场的估值。

此外，投资者对QE2推出之后债券市场的深跌记忆犹新，短期内债券市场收益率面临上行压力，债性较强的转债存在一定下跌风险，但幅度预计不大。

**转债市场研判**

考虑到股票市场在维稳预期影响下短期下跌空间不大，走势仍待观察，而债券市场面临一定的下跌风险，我们建议转债投资者继续持有转股溢价率较低的转债，对债性较强的转债持谨慎态度。

个券选择方面，继续建议兼顾进攻性和防御性，重点选择安全性较高、存在下修转股价可能的中行转债，同时考虑具有较低转股溢价率、正股存在交易性机会的重工转债。(完)

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