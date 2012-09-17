〔中国货币市场〕回购利率多小涨,长假现金备付等或将令月内流动性收紧(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京9月17日电---中国银行间市场周一早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多小涨.市场人士表示,企业所得税已于月中缴款,随着中国10.1长假即将来到,流通中现金备付等将施压,月内流动性或收紧.

"资金比较平稳,(回购利率)涨幅也还好,七天还因为相对较高回跌了一些,"上海一大型银行交易员称,"本来就预计资金会紧些,财政波动会有,长假现金需求量也不确定."

其进一步指出,美国QE3的推出,为短期资金面走势加入了新的不确定因素,外汇占款的变化情况值得关注;而央行则更多地选择顺应市场需求,安排相应期限的逆回购资金扶助流动性.

中国金融市场因10.1长假将自9月30日-10月7日期间休市.

中国央行公开市场一级交易商周一仍可同时上报逆/正回购需求,但14天期逆回购继续暂停需求申报.市场人士称,虽然当前14天期逆回购操作已可提供跨节资金,但央行仍选择以28天期替代其提供较长期资金,或意在避免资金在"十一"小长假后大量到期,冲击当期资金面.[CN/MMTCN]

2008年以来的数据显示,9月当月财政会投放2,400亿元左右的资金,但此类投放或多发生在9月中下旬.而月中之前,企业需要先上缴企业所得税等.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周推出新一轮大规模货币刺激计划(QE3),称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1778190]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7308 2.6795 +5.13 3,641.89

七天CN7DRP=CFXS 3.2408 3.3616 -12.08 448.39

14天CN14DRP=CFXS 3.4717 3.2600 +21.17 45.70

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7272 2.6834 +4.38 1,006.64

七天CHICNY7D=CFXS 3.2801 3.3667 -8.66 106.23

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.8150 2.2400 +57.50 382.86

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8000 2.8700 -7.00 108.73

14天<0#CN14DRPO=SS> 4.3500 3.2000 +115.00 20.88

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7500 2.6900 +6.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2600 3.3800 -12.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4400 3.2926 +14.74 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.7150 2.6732 +4.18 --

七天SHICNYSWD= 3.2433 3.3633 -12.00 --

三个月SHICNY3MD= 3.6497 3.6501 -0.04 --

==============================================================================(完)