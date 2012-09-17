《亚洲油品分析》尽管炼厂提高产能,但柴油供应吃紧情况料将延续

记者 Jessica Jaganathan/Seng Li Peng; 编译 田建华/隋芬

路透新加坡9月17日电---亚洲炼厂已准备好利用柴油供应紧缩之际获利,因澳洲等区域大买家增加进口,而同时欧洲和日本炼厂关闭导致的供应吃紧,料将在数年维持柴油价格在高位.

亚洲炼厂将利用日益吃紧的供应局面,增产柴油,并减少其竞争性燃料汽油的产出.不过,欧洲经济情势迫使炼厂关闭,从而促进向欧洲的出口增长,同时非洲经济增长也提振柴油的使用,因此柴油供不应求局面料将会持续.

Wood Mackenzie资深下游分析师Sushant Gupta称,"中国、印度和东南亚以及澳洲,将为亚洲炼厂出口商提供更多增加家门口附近出口的机会."

柴油是亚洲应用最为广泛的油品,占据炼厂产出的30-40%,用来为发电机和水泵提供燃料,并是卡车和火车的动力来源.

IHS和Wood Mackenzie的数据显示,亚洲柴油需求到2015年料会增长14%左右,日需求量达到980万桶,而当前则为约860万桶,受中国、印度和澳洲的需求推动.

Wood Mackenzie的分析师称,将生产汽油转换到柴油在2015年时,将额外生出每日25万-30万桶.

炼厂通常在不改变配置或生产程序的情况下,可以将两种油品的产出相互调整约1-2%.

但即便算上从汽油转过来的产能,预计到2015年亚洲柴油日产量也仅能增长9.9%至1,000万桶,当前的产出为日910万桶.

IHS表示,这意味着柴油剩量将从当前的每日50万桶萎缩至20万桶.柴油供给剩量帮助保持了地区现货价格受控,且有助于向欧洲和非洲提供出口.

欲览汽油/柴油需求增长图表,请点击(link.reuters.com/vyk42t)

**炼油利润**

预计亚洲向欧洲、非洲、澳洲和部分拉丁美洲的柴油净出口,到2013年将较2009年的每日72.9万桶增长5%至76.5万桶.

供应吃紧当前已在亚洲柴油市场中体现.路透数据显示,今年前八个月,提炼一桶原油至柴油的平均利润为16.97美元,是2009年水准的两倍多.8月利润升至今年最高,为21.01美元,亦创14个月最高.

形成鲜明对比的是,提炼原油成汽油不那么有利可图.今年前八个月,汽油炼油利润为每桶9.18美元,较2009年高出63%,今年最高利润是8月13日所创的每桶14.94美元.

有利的经济环境已然促使部分炼厂转而增产柴油.FACTS Global Energy的分析师Praveen Kumar称,柴油产出率已经从2006年的33%升至2011年的34.6%.

一北亚炼厂人员表示,"今年我们产出的汽油减少,柴油增多,因柴油利润率高很多."

他还称,"裂解价差每日变化,这真的取决于趋势."他未被授权接受媒体采访,要求匿名.

**炼厂的局限**

"汽转柴"比例充其量达到1-2%,这种局限意味着亚洲柴油供应紧俏的态势难以改观,尽管从经济效益来看,应有越来越多的炼厂选择增加柴油产出.

"虽然炼厂有动力调整生产来获得更高利润,但有数个束缚因素,包括设备配置、操作灵活性,还有原油给料问题."Kumar表示.

他说,亚洲炼厂主要拥有的是基于汽油生产的流化床催化裂化装置,进一步转向柴油生产就需要对厂房进行新的投资升级,这可能成本过高,尤其是在全球能源整体需求增长前景疲弱的背景下.

"炼厂有可能会转换流化床催化裂化装置,以尽可能多地生产利润更高的柴油,但转换空间不会太大."另一位炼厂消息人士说.

老旧一些的炼厂可能会通过进口柴油产出率更高的原油,以避免花高价进行设备升级,但这也将意味着须增加对脱硫装置的投资,以生产符合大多数国家强制强制规定的较清洁油品.

"对一家现有炼厂来说,这不太容易,"IHS Purvin & Gertz高管Victor Shum表示,"主产柴油的炼厂可能成本更高.市场也许是会需要更多柴油,但主产汽油的炼厂成本没那么高."

**供应**

柴油的紧张供应局面肯定还会加剧.

全球第三大石油消费国日本正在削减产能,此前政府下令通过升级或关停一些炼厂来提升效率.国内市场萎缩,使得炼厂难有动力花高价建造新装置.

最新一例炼厂关闭的消息是日本第四大炼厂Cosmo Oil5007.T,该公司明年7月将关闭日产能14万桶的(土反)出炼厂,并可能在规定的2014年截止期限前进一步关闭产能.

"从一开始,日本就在地缘角度上存在缺陷,因为我们需要从中东进口原油至远东,然后再把生产出来的油品运回西方,"Cosmo Oil Co的高管Hiroshi Kiriyama表示.

分析师Kumar认为,亚洲的需求增长与炼厂升级改造,意味着该地区炼厂的柴油产出率到2015年将达到36%.

Wood Mackenzie的分析师表示,中东扩大产能与对美国出口减少,有可能使新加坡和印度每天14万桶的汽油出口卖不出去,从而对价格形成压力.

"要从全球层面在汽柴油之间达成平衡,亚洲要发挥一定的作用."Wood Mackenzie的Gupta说.

"我们相信到2015年,亚洲会平均有1%的汽油生产转向柴油."(完)