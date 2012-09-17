《中国金融债发行日程表》--9月17日

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
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以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ==================================================================== *进出口行 120 7 周三招标 固息金融债 9/19-9/26 (今年第12期增发) 进出口行 100 1 *3.24% 固息金融债 9/13-9/18 国开行 300 -- 9/25招标 -- -- 国开行 200 -- 10/16招标 -- -- 国开行 300 -- 10/23招标 -- -- 国开行 200 -- 10/30招标 -- -- 国开行 300 -- 11/6招标 -- -- 国开行 200 -- 11/13招标 -- -- 国开行 280 -- 11/20招标 -- -- 注: *表示新增.(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。