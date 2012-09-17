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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 12:35 BJT

《中国金融债发行日程表》--9月17日

以下为中国即将或正在发行的金融债:  
  
发债主体      规模       期限    票面利率     债券类型    发行时间  
           (亿元人民币)  (年)
====================================================================
*进出口行     120         7      周三招标    固息金融债   9/19-9/26
                   (今年第12期增发)
 进出口行     100         1      *3.24%      固息金融债   9/13-9/18
 国开行       300         --     9/25招标        --          --  
 国开行       200         --     10/16招标       --          --  
 国开行       300         --     10/23招标       --          --  
 国开行       200         --     10/30招标       --          --  
 国开行       300         --     11/6招标        --          --  
 国开行       200         --     11/13招标       --          --  
 国开行       280         --     11/20招标       --          --   
  
  注: *表示新增.(完)  
  
  --整理 边竞; 审校 曹巍浩

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