《热点透视》亚洲储蓄下降不全是好事,将带来新的风险

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撰稿 Andy Mukherjee; 编译 张涛/郑茵

路透新加坡9月17日电---过于庞大的亚洲贸易顺差以前经常遭到责难,但现在正在萎缩.2007年不包括日本的10个亚洲经济体的合计经常账盈余占国内生产总值(GDP)的比例高达7%,今年预计下降到只有2%.这是令人高兴的迹象,表明全球经济对于美国消费者支出的依赖终于减弱.但新的平衡关系不会一点害处也没有.

在过去10年左右,亚洲庞大的经常账盈余一直是引发争端的因素.2005年,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克称亚洲盈余凸显全球"储蓄过剩",导致美国经常账赤字高涨.

两年前,美国财政部长盖特纳向中国发难,建议非商品生产国把贸易顺差占GDP的比例限制在4%以下.金融危机也表明亚洲的过多储蓄回流到西方货币,压低了西方利率并刺激其借债活动.

现在这个问题的影响正在下降.去年中国经常账盈余仅占GDP的2.8%,远低于2007年的10%,而且该比例可能进一步缩小.如果欧美的需求不明显回升,则亚洲对进口的需求将会追上来,并可能超过其它地区对于中国装配的平板电视、韩国制造的货轮和印度软件服务的需求.这可能最终产生经常账赤字,需要通过外资流入加以弥补.

储蓄减少也会产生影响.摩根士丹利的亚洲分析师Chetan Ahya指出,由于人口迅速老龄化,亚洲部分地区,尤其是中国、香港、新加坡、台湾和韩国,可能难以保持以前那么高的储蓄率.

对于许多东南亚国家来说,贸易顺差缩小令人想起1990年代的痛苦回忆.当时,经济无法保持高速增长,引发汇率危机.贸易逆差给货币造成贬值压力.货币当局可以通过卖出外币资产来抵抗本币贬值压力.但投机客知道这些国家的外汇储备有限:印尼今年面临经常账赤字,5月和6月为维护卢比汇率动用了将近100亿美元或9%的外汇储备.

让本币贬值最终应该可以让经常账回归平衡.但短期内问题可能恶化.以本币计算的进口产品,尤其是石油产品,其价格将立即上涨,而出口方面的受益则来得滞后.在印度和印尼,本国政府为消费者提供进口燃料补贴,预算赤字可能会扩大.

亚洲国家也许可以支撑较15年前更为庞大的赤字.首先,他们没有那么多的短期外债:菲律宾在去年底时的短期外债相当于国内生产总值(GDP)的2%,不到1998年水准的一半.而且,多年来的盈余让多数国家建立起充裕的储备,即便出口突然不行,仍然可有钱用于进口.

然而,全球资本流动瞬息万变,亚洲也面临新的威胁,表现形式就在于央行负担过度.在截至2011年的十年中,本地区的央行在大力吸收外汇的同时,其资产负债表规模也扩张了五倍.同时为抑制国内通胀,央行还通过提高准备金要求和发行央票,从银行体系中抽走资金.

这压缩了信贷供应:香港科技大学David Cook和国际清算银行James Yetman的研究结果表明,在印尼、韩国、马来西亚、泰国和菲律宾,外汇储备每增加1%,国内银行信贷增长就会减少1.3个百分点.

现在,5万亿美元的外汇储备停止增长,银行贷款可能增加,放贷条件也或将放宽.亚洲经常账处于盈余状态的好处之一是,该地区的银行业比其他地区情况要好.但如果金融监管机构不小心一点,这个行业就会忘乎所以.

如今,亚洲地区如果出现困境,对全球的影响要比1997年时大得多.当时该地区占全球贸易和资本流动的比重并没有那么大.亚洲经济体贸易顺差缩窄应该令西方国家感到高兴.但是,听任这种调整过头,就将酿成大错.(完)