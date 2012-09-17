奥巴马称绝不容忍伤害美国人的行为

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月15日电---美国总统奥巴马周六否认美国有任何诋毁伊斯兰教的行为，并称对美国大使馆的攻击没有任何理由。他还表示，将绝不容忍伤害美国人的行为。
“我已经明确表示，美国非常尊重持有各种信仰的民众，”奥巴马在他每周的电台演讲中说道。“没有任何理由可以使用暴力……也没有理由攻击我们的大使馆和领事馆。”
美国一部亵渎伊斯兰教先知穆罕默德的影片引发穆斯林国家爆发反美抗议。在利比亚班加西，美国驻利比亚大使史蒂文森（Christopher Stevens）和另外三名官员在美国领事馆遭袭中身亡。
在奥巴马为美国遇害者遗体回国举行接收仪式的第二天，他承认中东地区的反美暴力行为激增令人头疼。
美国国防部派遣海军陆战队加强美国驻苏丹大使馆的安全，此前在利比亚和也门也采取了类似行动。
奥巴马重申，袭击美国驻利比亚领事馆的责任人将被绳之以法，追捕他们的意志坚定不移。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
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