更正:〔国际油市〕布兰特原油连升八日接近117美元,经济风险或限制后市涨势

(更正:因译文有误,第二段应为,布兰特原油自6月末以来上涨了约三分之一,"高油价可能削弱石油需求而起到反效果",非"可能因经济脆弱损及需求而起到反作用")

路透新加坡9月17日电---布兰特原油期货周一连续第八天上扬,至略低于117美元的水准,但价格仍守在周五所及四个月高位下方,因担心高油价会妨碍提振全球经济的努力.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周五的大胆措施提振油价.但布兰特原油自6月末以来上涨了约三分之一,高油价可能削弱石油需求而起到反效果.

"目前价格确实不利于想努力重回正轨的全球经济.目前我们看到的油价涨势只会带来更多破坏,"咨询机构IHS Purvin & Gertz董事总经理Victor Shum说.

"当前基本面与这些价位不符,我不认为这波涨势能够维持."

0434GMT,布兰特原油11月合约LCOc1上涨0.26美元至每桶116.92美元,但仍低于上个交易日所及117.95美元的四个月高点.

美国原油CLc1升0.01美元至99.01美元,但较周五的日高100.42美元下跌约1.5%.

投资者也担心油价上涨对中国石油需求和其经济造成的影响.

"显然油价上扬会使中国等地的消费者更艰苦."CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说."如果我们继续看到中国经济进一步恶化或是没有改善,那么北京当局料将不得不增加刺激支出."(完)