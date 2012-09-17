福克斯与万达在华合拍电影接近达成协议

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Ronald Grover

路透9月14日电---福克斯电影公司(Fox)一位高管称，该公司与大连万达集团在华合拍电影接近达成协议。万达是中国最大的房地产开发商和影院运营商之一。

万达与福克斯去年开始洽商合拍电影事宜，并于今年9月初继续进行磋商，万达董事长王健林当时来到洛杉矶，宣布完成26亿美元收购剧院运营商AMC Entertainment的交易。

据消息人士称，在那次美国之行期间，王健林还与迪士尼、环球、华纳兄弟及其他电影公司的高管会面，商讨合作融资拍摄英文或华语电影，或者创建基金投资电影等事宜。

福克斯与万达磋商合拍电影一事最早由《洛杉矶时报》报导，获得了福克斯联合主席Jim Gianopulos的证实。据Gianopulos称，双方尚未确定将要合拍的影片。

"中国是一个令人兴奋的新市场，万达投入的基础设施也让人印象十分深刻。现在要做的，是为这项协议找到适合的电影，"Gianopulos接受采访时说。

他指出，他和福克斯国际业务总裁Sanford Panitch是在去年来华期间与万达开始相关谈判的。(完)