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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 14:19 BJT

〔韩国股市〕终结三日连涨并收低,三星电子再输专利案拖累大盘

路透首尔9月17日电---韩国股市周一小幅收低,终止连续三个交易日的上涨.三星电子(005930.KS)收低1.6%,之前该公司在另一轮针对苹果的专利诉讼中再次失败.[ID:nSB1780052].

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.26%,收报2,002.35点,上周五曾收在五周高位.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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