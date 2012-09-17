〔韩国股市〕终结三日连涨并收低,三星电子再输专利案拖累大盘

标题新闻：中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见-新华
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔9月17日电---韩国股市周一小幅收低,终止连续三个交易日的上涨.三星电子(005930.KS)收低1.6%,之前该公司在另一轮针对苹果的专利诉讼中再次失败.[ID:nSB1780052].
韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.26%,收报2,002.35点,上周五曾收在五周高位.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。