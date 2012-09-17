〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元徘徊在近19周高位,美联储宽松政策持续发酵

路透苏黎世9月17日电---瑞郎兑美元周一徘徊在近19周高点.美联储上周推出新一轮宽松货币举措的影响仍在发酵.

美联储上周宣布了第三轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.该行动提振了投资者的风险胃纳,令美元承压.[ID:nSB1778324]