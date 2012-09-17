〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元徘徊在近19周高位,美联储宽松政策持续发酵

欧元债市：意大利公债收益率周线势将出现五周来首度下跌
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
路透苏黎世9月17日电---瑞郎兑美元周一徘徊在近19周高点.美联储上周推出新一轮宽松货币举措的影响仍在发酵.
美联储上周宣布了第三轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.该行动提振了投资者的风险胃纳,令美元承压.[ID:nSB1778324]
法国农业信贷集团的研究报告指出,"市场明显处于追逐风险的状态."
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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