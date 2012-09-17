〔中国股市〕沪综指受地产股拖累收挫2.1%,创逾两个月最大单日跌幅

欧元债市：意大利公债收益率周线势将出现五周来首度下跌
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
路透北京9月17日电---中国股市沪综指.SSEC周一收跌2%,受地产股大跌拖累,之前受利好消息激励的军工、有色板块亦呈现弱势.分析人士称,本周大盘依然面临技术性修整,在缺乏新热点情况下,市场观望情绪浓厚.
沪综指收盘报2,078.500点,跌45.347点或2.14%,此前最大单日跌幅为今年7月9日的2.37%.今日沪市A股成交金额623亿元人民币,上周五为760亿元.
湘财证券分析师徐广福指出,调控持续及房产税呼声越来越高,导致今日房地产板块再度承压.在宏观经济持续下滑态势尚未改变,且外部的局部摩擦日益升温的情况下,市场观望气氛浓厚.
"本周市场面临技术性修整,且市场担心经济下滑及供给增加,...不过阶段性反弹步伐或尚未结束,若有供给缓和及资金入市等正面消息出台,则可能转变投资者预期,并将有助市场出现阶段性回升."他称.
地产股今日跌幅居前,沪市地产类指数.SSEP收挫3.83%,其中万科A(000002.SZ)跌3.36%;保利地产(600048.SS)亦大跌6.72%.
本地媒体报导称,南京物价局驳回开发商为迎接"金九银十"的涨价备案请求.且上周亦有报导援引国土部称,正加强土地市场监测,重点查土地交易高价.
沪深300指数.CSI300收低2.45%,报2,258.705点.沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,268.4点,跌2.49%,成交量为386,741手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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