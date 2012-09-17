主要国家经济指标预测--9月18日****

国际油市：亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼厂将暂时停工
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透9月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------------------------------------------------
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% +0.1%
(较上年同期) +2.5% +2.6%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% +0.1%
(较上年同期) +3.1% +3.2%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.5% +0.1%
(较上年同期) +3.0% +3.2%
0900 德国ZEW景气判断指数 9月 负19.0 负25.5
现况指数 正17.7 正18.2
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月15日当周 -- +1.0%
1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,260 赤字1,373
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月15日当周 -- +2.7%
1300 美国资本净流入(亿美元) 7月 -- 93
外资净买入美国长期公债(亿美元) -- 325
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 38 37
2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 赤字16.6 赤字13.1
截至第二季的年度 赤字106 赤字97.4
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
----------------------------------------------------------------------------
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 盈余159 盈余160
(经季节调整)(亿欧元) 盈余97 盈余100
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 7月 流入176 --
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 顺差26.53 --
全球贸易收支(亿欧元) 顺差44.9 --
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差156 顺差120
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 +1.6% --
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 负10.41 负2.00
--整理 隋芬;审校 白云
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)