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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--9月18日****

路透9月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% +0.1%

(较上年同期) +2.5% +2.6%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% +0.1%

(较上年同期) +3.1% +3.2%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.5% +0.1%

(较上年同期) +3.0% +3.2%

0900 德国ZEW景气判断指数 9月 负19.0 负25.5

现况指数 正17.7 正18.2

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月15日当周 -- +1.0%

1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,260 赤字1,373

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月15日当周 -- +2.7%

1300 美国资本净流入(亿美元) 7月 -- 93

外资净买入美国长期公债(亿美元) -- 325

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 38 37

2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 赤字16.6 赤字13.1

截至第二季的年度 赤字106 赤字97.4

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 盈余159 盈余160

(经季节调整)(亿欧元) 盈余97 盈余100

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 7月 流入176 --

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 顺差26.53 --

全球贸易收支(亿欧元) 顺差44.9 --

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差156 顺差120

0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 +1.6% --

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 负10.41 负2.00

--整理 隋芬;审校 白云

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