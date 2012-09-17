《汇市简讯》美元兑日圆买单挂在78.00-10与77.70-80

0710 GMT

* 美元兑日圆卖单在78.50-70与78.90-10,在79.30水准前挂有大量卖单

* 期权到期价位包括78.00,79.00与77.50,纽约时段交割

* 欧元兑日圆买单在102.50-60与102.00-10,停止单在101.90下方

* 更多买单挂在101.75,卖单挂在103.00与103.30

* 澳元兑日圆买单在82.25,82.00与81.85,卖单在83.00,83.30与83.50.(完)

--编译 隋芬;审校 沈以文

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