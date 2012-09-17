《汇市简讯》美元兑日圆买单挂在78.00-10与77.70-80

国际油市：亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼厂将暂时停工
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
0710 GMT
* 美元兑日圆卖单在78.50-70与78.90-10,在79.30水准前挂有大量卖单
* 期权到期价位包括78.00,79.00与77.50,纽约时段交割
* 欧元兑日圆买单在102.50-60与102.00-10,停止单在101.90下方
* 更多买单挂在101.75,卖单挂在103.00与103.30
* 澳元兑日圆买单在82.25,82.00与81.85,卖单在83.00,83.30与83.50.(完)
--编译 隋芬;审校 沈以文
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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